Клонирование большого количества таблиц меню общепита с донора на сайт

Есть такой большой портал с меню общепита в каждом городе США, пример общепита:

_https://www.grubhub.com/restaurant/wendys-9001-ditmas-ave-brooklyn/1682552

Необходимо создать скрипт/код, который будет выкачивать такую менюшку и создавать ее в таком примерно виде:

_https://www.menuwithprice.com/menu/wendys/new-york/brooklyn/176071/

Минимальный фунцкционла скрипта/кода должен быть таков:

* определить меню каких ресторанов качаем

* в каких городах

* качаем не нагло, можно долго, но чтобы не забанили

+ в идеале:

* создаем соответствующие страницы на сайте с WordPress через API:

https://developer.wordpress.org/rest-api/reference/pages/#create-a-page

* можно использовать код повторно, при этом он обновит текущие страницы, а не создаст их повторно

Просьба написать в заявке, что из перечисленных компонентов сможете выполнить и на каком стеке.