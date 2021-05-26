Необходимо разработать корпоративный сайт с личным кабинетом (предусмотрена интеграция с 1С) Выбор конкретного стека (фреймворк и тд) за исполнителем, предпочтение - Yii, Laravel.
Разработка web-приложения (только frontend-часть)
Нужно разработать SPA web-приложение. В целом приложение не слишком большое, но и не landing.
На текущий момент есть почти готовая backend-часть (не готовые блоки вынесены в конец работ), нужен frontend. В ТЗ выгружены все скриншоты и дается примерное представление про API. Более детального системного анализа не будет, ожидается, что маппинг полей json на экранные формы разработчик сделает сам. Естественно, на какие-то не очевидные вещи консультации будут.
Есть интерактивный макет (на moqups) и развернутый сервер с swagger-ui. Ссылки для ознакомления предоставлю заинтересованным, чтобы вы смогли лучше понять объем работ.
Стэк frontend-разработки: TypeScript+react+material-ui, es-linter , webpack, postcss, npm, react.js, recoil, react-router,material-ui. pixel-perfect верста не нужна, скорее надо собрать из готовых компонент по стандартам material-ui.
Из инфраструктуры: приложение легко поднимается в docker, еще проще в podman. Есть dev-стенд с размещенной актуальной версией, можно поднять свой отдельный контур для web-разработки. Репозиторий github (проект opensource). Настроен CI/CD на semaphoreci.com
Работа предполагается строго по договору, если у вас уже есть типовой договор - скидывайте. Если нет, я предоставлю свой (его разработка займет некоторое время, т.к. он будет адаптирован под вас). Выполнение работ должно идти по этапам и оплата также по этапам (закрыт этап - переведены деньги). Для профессионалов с высоким рейтингом задаток по работам вполне уместен (это будет включено в договор).
Детали по процессу разработки и взаимодействия (проведение показов, передача исходников и т.п.) открыты и обсуждаемы.
Высылайте ваше предложение по стоимости и срокам этапов (в первой итерации можно общую сумму и общий срок)
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