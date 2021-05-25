Разработка корпоративного сайта на фреймворке

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Закрыт9 заявок1456 просмотров

Необходимо разработать корпоративный сайт с личным кабинетом (предусмотрена интеграция с 1С)

Выбор конкретного стека (фреймворк и тд) за исполнителем, предпочтение - Yii, Laravel.

LaravelYii
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Chieftec
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