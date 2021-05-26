ThreeJS Растягивание hull на 1.5м и создание новых точек на плоскости

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Нужно:

- Создать скрипт (привести пример кода), который раcтягивает 2D hull на полтора метра в каждую сторону. Scale и multuplyVector растягивают неравномерно.

- Создать скрипт, который позволяет создавать новые точки на плоскости по клику (например, есть плоскость, в которой 10x10 сегментов, при клике у края плоскости создается новая точка для редактирования плоскости)

4 года назад
XZpr0d
Андрей 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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