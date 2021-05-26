Написать скрипт для сайта

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Закрыт1 заявка530 просмотров

Написать скрипт с помощью которого можно на сайт загрузить фото и рамку, далее обрезать фото добавить к нему загруженную рамку и скачать результат  

4 года назад
guest_16220187605398
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
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4 года назад