Разложить 1000 шахматных партий на FENы

$50
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Закрыт5 заявок1002 просмотра

Имеется 1000 партий в PGN формате. Нужно, используя готовые библиотеки, разложить эти партии на FENы.

* Что такое FEN rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1

https://en.wikipedia.org/wiki/Forsyth%E2%80%93Edwards_Notation

Прикреплен файл с 1000 партий.

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