Сделать фичу на сайте

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок568 просмотров

Сделать фичу на сайте согласно ТЗ

4 года назад
dejavu1
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 года назад
$60
4 дня
Отличный исполнитель, качественно выполнил предоставленное задание, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично, буду рад дальнейшему сотрудничеству, рекомендую!)

Заявки фрилансеров

Mihairu
Михаил 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 года назад
Гегайр
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 отзывов
4 года назад
Атай
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
33 отзыва
4 года назад
Евгений
 
33 года
5 лет в сервисе
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год назад
26 отзывов
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