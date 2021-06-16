Необходимо написать парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок647 просмотров

Необходимо написать парсер, который сможет спарсить данные и структурировано заполнить БД данными.

Более подробное ТЗ в личке

4 года назад
GRAF231
Орхан 
24 года
7 лет в сервисе
Был
14 дней назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Rikonardo
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$40
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Атай
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
33 отзыва
4 года назад
Евгений
 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
105 отзывов
4 года назад
Алексей
 
33 года
16 лет в сервисе
Был
20 часов назад
21 отзыв
4 года назад
Дмитрий
 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
47 отзывов
4 года назад
Rikonardo
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
558 отзывов(-1)
4 года назад
ТОП-5
Веб-программирование