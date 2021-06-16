Здравствуйте. Пишите у кого есть опыт работы с данным фреймворком и сможет помочь.
Необходимо написать парсер
Необходимо написать парсер, который сможет спарсить данные и структурировано заполнить БД данными.
Более подробное ТЗ в личке
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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