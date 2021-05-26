Разработать админку на Laravel

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Закрыт6 заявок819 просмотров

Добрый день.

Есть веб-портал infa.site

Необходимо разработать админку второго уровня.

ТЗ пришлю в личку

Стек:

- Laravel

- NodeJS

- VueJS

- Scss

LaravelNode.jsSCSS
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