Доработка сайта на фреймворке Yii2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки1144 просмотра

Здравствуйте. Пишите у кого есть опыт работы с данным фреймворком и сможет помочь.

Yii
4 года назад
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Ильин
 
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Евгений
 
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