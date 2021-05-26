Выполнить натяжку ИМ с одним товаром:

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка879 просмотров

Верстка выполнена на отлично!

Требование:

- На любой платформе (Предпочтительно Laravel 7, 8)

- Владение парсингом с поднятием реального виртуального браузера.

- Знание SASS

- АП (прикрутить свою для админа)

- Написать 2 парсинга. Авторизация через HTML форму авторизации.

- Владение модулем преобразования страницы в PDF.

HTMLLaravelSASS
4 года назад
masteritua
37 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
4 года назад