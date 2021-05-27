Доработать сайт на Тильде

http://www.hollysushi.com.ua/Проект - сервис по доставке суши.

Локация - город Одесса.

Сайт оформлен в стиле мемов, с приколами и шутками, в ярких и красочных тонах.

Аудитория сайта - девушки 22-28.

В данный момент сайт работает и получается 20-30 заказов в день.

Задачи:

1. Оптимизировать сайт для отображения на всех видах устройств. ( Моб, пк, планшет и тд)

2. Улучшить дизайн и функционал сайта не меняя основной концепции сайта.

3. Доработать сайт чтобы был максимально функциональным.

4. Красиво оформить все блоки и меню

5. Поработать с UI/UX

6. Так же предлагайте свои идеи и доработки.