Требования на разработку / доработку сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требования на разработку / доработку сайта – https://mednex.com.ua

  • Язык программирования JavaScript с использованием React JS, NodeJS, React Native (случае разработки мобильного приложения), Angular, Swagger.
  • База данных PosgreSQL
  • Реализация на основе микросервисной архитектуры.
Особенности разработки:

  • Разработка по принципу mobile first.
  • Все страницы должны быть адаптированы под основные разрешения – 320 / 568/ 768 / 1028/ 1280 / 1366 /1920, некоторые могут быть
  • адаптированы под альбомную ориентацию (телефон/планшет).
  • Обязателен контроль внедрения после передачи макетов программистам (коммуникация, уточнения, внесение необходимых изменений с учетом особенностей
  • разработки и выбранных программных платформ).
  • Плотное взаимодействие с разработчиками ядра и функциональности.
Предмет работ: Услуги по разработке функциональности (согласно требований), пользовательских сценариев и дизайна сайта в категории eCommerce медицинских товаров и других услуг.

Для оценки выбора поставщика, прошу предоставить:

1. Опыт реализации проектов: примеры подобных проектов, какая ваша роль была в

реализованных проектах, состав команды, какие использовались технологии.

2. Рейты специалистов.

Работаем с заключением договора и оплата по безналичному расчету

AngularJavaScriptNode.jsReact Native
4 года назад
VladimirLyashuga
Владимир 
53 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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