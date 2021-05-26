Здравствуйте. Пишите у кого есть опыт работы с данным фреймворком и сможет помочь.
Требования на разработку / доработку сайта
Требования на разработку / доработку сайта – https://mednex.com.ua
- Язык программирования JavaScript с использованием React JS, NodeJS, React Native (случае разработки мобильного приложения), Angular, Swagger.
- База данных PosgreSQL
- Реализация на основе микросервисной архитектуры.
- Разработка по принципу mobile first.
- Все страницы должны быть адаптированы под основные разрешения – 320 / 568/ 768 / 1028/ 1280 / 1366 /1920, некоторые могут быть
- адаптированы под альбомную ориентацию (телефон/планшет).
- Обязателен контроль внедрения после передачи макетов программистам (коммуникация, уточнения, внесение необходимых изменений с учетом особенностей
- разработки и выбранных программных платформ).
- Плотное взаимодействие с разработчиками ядра и функциональности.
Для оценки выбора поставщика, прошу предоставить:
1. Опыт реализации проектов: примеры подобных проектов, какая ваша роль была в
реализованных проектах, состав команды, какие использовались технологии.
2. Рейты специалистов.
Работаем с заключением договора и оплата по безналичному расчету
Заявки фрилансеров
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