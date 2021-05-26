Адаптивная верстка + доработка сайта

Есть уже сверстанная версия для ПК. Но старый верстальщик не смог сделать адаптивную верстку и внести некоторые доработки. Поэтому ищу еще одного.

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1kmP_JyhW2amonRk5qA4ei9ebDqyTnQEkwcx3pEYdVG0/edit