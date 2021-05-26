Нужен VueJS девелопер для работы с готовой версткой. API готово, нужно доработать запросы. https://docs.google.com/document/d/1S7-kFM4K1lxFFzwfkttg4guxDvftc7O9_ZcThKQKvD0/edit?usp=sharing
Адаптивная верстка + доработка сайта
Есть уже сверстанная версия для ПК. Но старый верстальщик не смог сделать адаптивную верстку и внести некоторые доработки. Поэтому ищу еще одного.
ТЗ https://docs.google.com/document/d/1kmP_JyhW2amonRk5qA4ei9ebDqyTnQEkwcx3pEYdVG0/edit
Заявки фрилансеров
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