Выполнение задач на Laravel / Vue.js

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка1051 просмотр

Необходимо выполнить ряд задач по сайту, интеграцию верстки пары разделов, подключение сторонних сервисов, мультиязычности.

Сайт высоконагруженный, поэтому только для разработчиков с большим опытом. Наличие выполненных работ и примера кода - обязательно.

LaravelVue.js
4 года назад
FrancescoKirst
Франческо 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Гегайр
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
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15 отзывов
4 года назад