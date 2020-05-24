FrancescoKirst

Франческо FrancescoKirst

 
22 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
web-design

Проектирование многофункциональных проектов. Опыт работы - 2 года 

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недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
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безопасных платежей

  • Работы по фронту, сайт на Vue.js / Laravel

    Ищется опытный разработчик на Vue.js или фулстэк с Laravel для доработки сайта. Задачи включают добавление новых разделов, подключение сервисов и работу с Trello. Обязательные требования: знание технологий, доступность в рабочее время, отсутствие других проектов, наличие портфолио. Работа оценивается по задачам.

    LaravelVue.jsWordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Выполнение задач на Laravel / Vue.js

    Необходимо выполнить ряд задач по сайту, интеграцию верстки пары разделов, подключение сторонних сервисов, мультиязычности. Сайт высоконагруженный, поэтому только для разработчиков с большим опытом. Наличие выполненных работ и примера кода - обязательно.

    LaravelVue.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка страницы О НАС с видеогидами

    $45

    Видеогиды разделов сайта и видеогиды отдельных сервисов. Верстка - кроссбраузерная, адаптивная. Дизайн согласно макетам, высланным в телеграм. - без фреймворков, чистый css - можно и нужно активно применять flexbox - не ...

    CSSJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработка проекта на Laravel, Vue.js, PostgresSQL

    $2000

    Необходимо доработать проект. Только для опытных разработчиков, понимающих особенности высоконагруженных проектов и работавших на их разработке. Для участия необходимо: 1) Указать опыт работы. 2) Дать ссылки на выполненные проекты по указанному ...

    LaravelVue.js
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

kost_enikov
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$45
10 баллов
4 года назад
Верстка страницы О НАС с видеогидами
CSSJavaScript
Спасибо за сотрудничество! Оплата моментальная, всегда на связи. Рекомендую!
Очень понравилось сотрудничество с Константином! Сроки соблюдены, коммуникация на уровне, мелкие неточности были быстро исправлены. Отличный исполнитель!
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