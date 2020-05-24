FrancescoKirst

Ищется опытный разработчик на Vue.js или фулстэк с Laravel для доработки сайта. Задачи включают добавление новых разделов, подключение сервисов и работу с Trello. Обязательные требования: знание технологий, доступность в рабочее время, отсутствие других проектов, наличие портфолио. Работа оценивается по задачам.
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$45
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей
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Отзывы фрилансеров
$45
10 баллов
4 года назад
CSSJavaScript
Спасибо за сотрудничество! Оплата моментальная, всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень понравилось сотрудничество с Константином! Сроки соблюдены, коммуникация на уровне, мелкие неточности были быстро исправлены. Отличный исполнитель!