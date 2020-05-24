FrancescoKirst

Ищется опытный разработчик на Vue.js или фулстэк с Laravel для доработки сайта. Задачи включают добавление новых разделов, подключение сервисов и работу с Trello. Обязательные требования: знание технологий, доступность в рабочее время, отсутствие других проектов, наличие портфолио. Работа оценивается по задачам.