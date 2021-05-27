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Доработка OpenCart - ocStore 3
Доработать шаблон OpenCart для сайта аренды техники и оборудования
Доработать меню каталога – детализация вплоть до конкретных товаров при разворачивании категории
Добавить функционал, который позволяет прикреплять видео в картинки товара и в описание товара
Доработать вывод связанных товаров – отображать в закладках по категориям (группам товаров)
Доработать корзину – добавить поля выбора периода аренды: дата и время начала, дата и время окончания, а также разные варианты доставки и возврата.
Реализовать расчет скидки в корзине. Добавить возможность установки персональных скидок для покупателя, а также скидки за период аренды по назначаемой шкале: например от 3х дней – 20%, от 5 дней – 30%, от 15 дней – 40%
В корзине должна быть возможность сформировать PDF файл печатной формы сметы
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