Доработка OpenCart - ocStore 3

Доработать шаблон OpenCart для сайта аренды техники и оборудования

Доработать меню каталога – детализация вплоть до конкретных товаров при разворачивании категории

Добавить функционал, который позволяет прикреплять видео в картинки товара и в описание товара

Доработать вывод связанных товаров – отображать в закладках по категориям (группам товаров)

Доработать корзину – добавить поля выбора периода аренды: дата и время начала, дата и время окончания, а также разные варианты доставки и возврата.

Реализовать расчет скидки в корзине. Добавить возможность установки персональных скидок для покупателя, а также скидки за период аренды по назначаемой шкале: например от 3х дней – 20%, от 5 дней – 30%, от 15 дней – 40%

В корзине должна быть возможность сформировать PDF файл печатной формы сметы