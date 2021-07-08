Сделать синхронизация Opencart 3 с 1с Битрикс

Добрый день

Должно работать так:

1. 2 Раза в день обновлять количества товаров (остатки). Брать данные из 1С и передавать на сайт.

2. 2 Раза в день обновлять цены товаров. Брать данные из 1С и передавать на сайт.

3. Чтобы можно было выкачивать товары из 1С на сайт со всеми данными:

-название товара

-цена

-описание

-опции

-количество

и т.д.

Постоплата рублями 8000 руб