Сделать синхронизация Opencart 3 с 1с Битрикс

$108
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки634 просмотра

Добрый день

Должно работать так:

1. 2 Раза в день обновлять количества товаров (остатки). Брать данные из 1С и передавать на сайт.

2. 2 Раза в день обновлять цены товаров. Брать данные из 1С и передавать на сайт.

3. Чтобы можно было выкачивать товары из 1С на сайт со всеми данными:

-название товара

-цена

-описание

-опции

-количество

и т.д.

Постоплата рублями 8000 руб

Opencart
4 года назад
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

dev2studio
Дмитрий 
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$106
35 дней
Отлично
Отличный заказчик, у Вы 1С программист затянул работу, а так все прошло успешно! Рекомендую.

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dev2studio
Дмитрий 
31 год
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