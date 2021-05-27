Веб-вёрстка - Игра Викторина

Должно работать без HTML5 и без виртуальной машины.

Основное описание:

Мобильная версия веб-игры Викторина.

На весь экран, дизайн только для планшетов и смартфонов.

Возможность включить в режиме оффлайн, просто открыв файл HTML.

Создать шаблоном, чтобы в будущем можно было легко заменить одну Викторину на другую викторину, с другими вопросами.

А также лёгкая смена цветов.

На скриншотах показано, как одна и та же викторина выглядит по разному, если менять цвета, иконки и вопросы. Там одинаковый шаблон использован.

Как работает

При открытии index.html файла, открывается главная страница, где предлагается 4 темы викторины.

На каждой кнопке есть название и в конце кнопки маленькая иконка.

Когда выбирают тему викторины, то открывается опрос.

Сверху описание вопроса.

Снизу варианты ответов.

Всего может быть 3-5 пунктов ответа.

Когда пользователь нажимает: Далее.

То ему показывают сообщение, правильно он ответил или нет.

Если правильно, то на зелёном фоне, сообщение, что молодец, правильно.

Если неправильно, то на красном фоне, сообщение: Неправильно. На самом деле вот так: *На этом месте будет указан правильный ответ*.

После этого пользователь может нажать на кнопку: Следующий вопрос.

И ему открывают другой такой вопрос.

Всего в теме викторины может быть от 5 до 10 вопросов.

В самом конце подводится статистика, сколько правильных ответов, сколько неправильных.

И большая кнопка: Вернуться на главную страницу.

Дизайн

Снизу вопросов есть полоска прогресса. Её видно на скриншотах.