Всем привет, нужно внести правки в шаблон. Сейчас, в шаблоне стандартный вид назначения цен, т.е. заказчик выставляет диапазон, а исполнитель предлагает свою цену. А нам требуется, чтобы цена исполнялась ...
Веб-вёрстка - Игра Викторина
Должно работать без HTML5 и без виртуальной машины.
Основное описание:
Мобильная версия веб-игры Викторина.
На весь экран, дизайн только для планшетов и смартфонов.
Возможность включить в режиме оффлайн, просто открыв файл HTML.
Создать шаблоном, чтобы в будущем можно было легко заменить одну Викторину на другую викторину, с другими вопросами.
А также лёгкая смена цветов.
На скриншотах показано, как одна и та же викторина выглядит по разному, если менять цвета, иконки и вопросы. Там одинаковый шаблон использован.
Как работает
При открытии index.html файла, открывается главная страница, где предлагается 4 темы викторины.
На каждой кнопке есть название и в конце кнопки маленькая иконка.
Когда выбирают тему викторины, то открывается опрос.
Сверху описание вопроса.
Снизу варианты ответов.
Всего может быть 3-5 пунктов ответа.
Когда пользователь нажимает: Далее.
То ему показывают сообщение, правильно он ответил или нет.
Если правильно, то на зелёном фоне, сообщение, что молодец, правильно.
Если неправильно, то на красном фоне, сообщение: Неправильно. На самом деле вот так: *На этом месте будет указан правильный ответ*.
После этого пользователь может нажать на кнопку: Следующий вопрос.
И ему открывают другой такой вопрос.
Всего в теме викторины может быть от 5 до 10 вопросов.
В самом конце подводится статистика, сколько правильных ответов, сколько неправильных.
И большая кнопка: Вернуться на главную страницу.
Дизайн
Снизу вопросов есть полоска прогресса. Её видно на скриншотах.
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