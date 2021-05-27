Backend разработчик для сайта по киберспорту

$367
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок837 просмотров

Требуемый функционал

· Регистрация/авторизация пользователя

· Создание турниров, матчей

· Хранение информации о турнире

· Хранение составов команд

· Создание/хранение новостей

· Хранение статистики команд

· Выбор карт перед матчем

Админ панель по договоренности.

Выслушаем ваши предложения по поводу реализации функционала или бюджета.

Предпочтительный стэк - python/js, но в целом значения не имеет.

Срок выполнения 25 дней

Фронтенд выполнен на reactjs, требуется только rest api.

JavaScriptPython
4 года назад
kostayne
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

AndreyMavrin
Андрей 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$367
10 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

Тимур
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов(-1)
4 года назад
AndreyMavrin
Андрей 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
27 отзывов
4 года назад
Иван
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Эрик
 
41 год
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Был
7 дней назад
52 отзыва
4 года назад
Дмитрий
 
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4 года в сервисе
Был
5 часов назад
25 отзывов
4 года назад