Всем привет, нужно внести правки в шаблон. Сейчас, в шаблоне стандартный вид назначения цен, т.е. заказчик выставляет диапазон, а исполнитель предлагает свою цену. А нам требуется, чтобы цена исполнялась ...
Phyton/Django внести несколько правок в проект - сегодня!
Phyton/Django внести несколько правок в проект - сегодня!
оплата по мере готовности, сервер у нас на AWS
Сроки сегодня к позднему вечеру, бюджет 50$ - работы на 4-5 часов
Заявки фрилансеров
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