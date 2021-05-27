Phyton/Django внести несколько правок в проект - сегодня!

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки737 просмотров

Phyton/Django внести несколько правок в проект - сегодня!

оплата по мере готовности, сервер у нас на AWS

Сроки сегодня к позднему вечеру, бюджет 50$ - работы на 4-5 часов

Django
4 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

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