Задание по ссылке https://drive.google.com/file/d/1hKTw_anjI1fNgRbQln-CI3Hw3dHrCbD2/view?usp=sharing Срок 1 день Цену пишите в заявках.
Доработать PHP скрипт
1. Знание DLE наличие своего установленного движка DLE на вашем хостинге (желательно), к своему доступ не предоставляю!
2. Нужно доработать php скрипт либо написать свой. Суть работы скрипта: скрипт выводит iframe ссылку но при этом скрывает откуда он ее выводит. При настройке нового донора получается так что выводится только часть контента, остальное режется или блокируется.
3. Нужно поправить мой, либо напишите свой. В моем скрипте всего 1 файл php и одно правило для htaccess.
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