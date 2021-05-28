Доработать веб-сервис на Yii

Есть проект на yii - веб-сервис, личный кабинет для пользователей (фактически - сайт с базой).

Там реализованы функции обмена данными между юзерами и владельцем личного кабинета: генерируются xml-файлы, которые потом подхватываются 1с, документы подписываются электронной подписи (интегрирован отдельный модуль) и всякое другое.

У него есть две версии, которые дорабатывались параллельно двумя разработчиками.

Задача: в одну из версий надо внедрить изменения, которые были сделаны в другой версии. git, к сожалению, ни при одной из разработок не велся, но есть доступ к тому разработчику, который делал одни из доработок и плюс эти изменения видно в фронте и есть ТЗ, по которому они делались.

Кроме того, надо перевести юзеров с одного ЛК на другой, поставив на первом 301 редирект, настроить почтовые сервера для восстановления паролей-логинов.

По сроку на эту работу есть недели 2-3. Пишите ваши примерные предложения по стоимости работы.