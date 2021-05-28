Профессиональный верстальщик. Адаптив для сайта. Срочно !

Нужен ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ верстальщик. Нужно сделать адаптив для сайта, уже

есть рабочие шаблоны, нужно только подправить несколько элементов, эта работа сложная !

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*использовать scss

* Использование bootstrap 5.0 styles

* Валидация стилей между собой на предмет конфликтов.

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Интересует только качественная работа (чистый и валидный код), а не "лишь бы работало" !

Если "лишь бы работало" - не тратьте мое и свое время !