Разработка на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок716 просмотров

Разработка каталога на cms битрикс. Верстка готова.

ТЗ кандидатам.

Приоритет тем, кто быстрее ответит.

При отклике на задание присылайте свои актуальные кейсы.

4 года назад
partner430
Сергей 
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