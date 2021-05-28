Необходимо выполнить доработки виджета онлайн записи с нашей системой(JavaScript+HTML). Краткое описание ТЗ в приложенном файле. Исходный код и доступы в систему имеются, будут высланы исполнителю. Ищем исполнителя на долгосрочную перспективу.
Разработка на битриксе
Разработка каталога на cms битрикс. Верстка готова.
ТЗ кандидатам.
Приоритет тем, кто быстрее ответит.
При отклике на задание присылайте свои актуальные кейсы.
Заявки фрилансеров
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