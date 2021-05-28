Скрипт для bitzlato, отправляющий запросы по API

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Закрыт2 заявки1035 просмотров

Нужно разработать скрипт, который будет отправлять запросы по API по заданной логики/сценарию и некоторые данные записывать в БД/на диск.

Скрипт может быть написан на любом языке исходя из предпочтений разработчика (предварительно обсуждается).

API: https://bitzlato.bz/docsapi

Более детальное ТЗ отправлю в личку.

Напишите приблизительный диапазон цен, здесь работы примерно на 1 день.

4 года назад
jokolomiec
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