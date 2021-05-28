Необходимо выполнить доработки виджета онлайн записи с нашей системой(JavaScript+HTML). Краткое описание ТЗ в приложенном файле. Исходный код и доступы в систему имеются, будут высланы исполнителю. Ищем исполнителя на долгосрочную перспективу.
Скрипт для bitzlato, отправляющий запросы по API
Нужно разработать скрипт, который будет отправлять запросы по API по заданной логики/сценарию и некоторые данные записывать в БД/на диск.
Скрипт может быть написан на любом языке исходя из предпочтений разработчика (предварительно обсуждается).
API: https://bitzlato.bz/docsapi
Более детальное ТЗ отправлю в личку.
Напишите приблизительный диапазон цен, здесь работы примерно на 1 день.
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