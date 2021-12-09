jokolomiec

Задача вникнуть в научную публикацию по медицинской тематике (психотерапия) и написать очень краткое ТЗ. Даже, если у Вас нет опыта в написании ТЗ - ничего страшного, поскольку ТЗ всего на ~2 страницы. Но, важный момент ...