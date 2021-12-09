jokolomiec

Александр Коломиец jokolomiec

 
32 годаКазахстан/Астана
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Сделать 3000 звонков по нашей базе

    Необходимо сделать 3000 звонков по нашей базе. Тематика - продажа электронных сигарет оптом. Обзвон только по целевой базе (магазины электронных сигарет). Продукт очень хорошо идет, реакция почти всегда позитивная. По большей части это не продажи, ...

    Управление продажами11 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Доработки/редизайн Figma-макетов

    ТЗ доработок по дизайну: [url=https://docs.google.com/document/d/1n3dji20KzWjlt3Xsp3vwUQHleKedrjvsddIuHcGpSX0/edit]https://docs.google.com/document/d/1n3dji20KzWjlt3Xsp3vwUQHleKedrjvsddIuHcGpSX0/edit[/url] Макеты Figma: [url=https://www.figma.com/file/bdICZ3wHLCXVhphfDS1pyt/Amazon-Analytics-(CLEAN)?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/bdICZ3wHLCXVhphfDS1pyt/Amazon-Analytics-(CLEAN)?node-id=0%3A1[/url] Основное ТЗ проекта (для общего понимания): [url=https://docs.google.com/document/d/1MdCoOAj7ptBGXD22whdgyU7f2O2dDTEFkarxpDlzWfA/edit]https://docs.google.com/document/d/1MdCoOAj7ptBGXD22whdgyU7f2O2dDTEFkarxpDlzWfA/edit[/url] Пишите свои сроки и цены.

    Figma
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка проекта на FastAPI/Django/Express.js

    Требуется разработка проекта на Laravel/ASP.NET/Django/Express.js (на усмотрение разработчика... в т.ч. возможны другие варианты - но предпочтение отдается этим) (фронтенд - на ReactJS/Angular). Можем рассмотреть также готовые решения. Нам требуется и бэкенд и фронтенд, но если ...

    LaravelFigmaDjangoAngularReact.jsASP.NETFastAPI
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка проекта на Express.js

    Требуется разработка проекта на Express.js (фронтенд - на ReactJS). Можем рассмотреть другие варианты, в т.ч. готовые решения. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1MdCoOAj7ptBGXD22whdgyU7f2O2dDTEFkarxpDlzWfA/edit# Мы рассматриваем, как сотрудничество вместе с версткой, так и отдельно бекэнд. На данный момент ...

    React.js
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Продумать процесс геймификации

    Есть проект. Кратко - это игры/тренажеры для улучшения памяти и интеллекта, а также для улучшения симптомов депрессии и тревоги. Задача стоит продумать механизмы геймификации: за какие действия и достижения сколько баллов/очков начислять и т.д. Пишите свои ...

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • ТЗ для первого тренажера

    $66

    В личных сообщениях обсуждали все требования и условия. По ТЗ, если помните, обсуждалось 10 тыс., а за весь проект с разработкой 100 тыс. Этот milestone только для ТЗ по двум тренажерам.

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • ТЗ

    $133

    В личных сообщениях обсуждали все детали и описание. За ТЗ по тренажерам, если помните, договаривались 10 тыс, а за весь проект с разработкой 100 тыс. Этот milestone только для ТЗ.

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен врач, чтобы написать статью (психотерапия)

    Есть несколько материалов на английском связанных с психотерапией, описывающих тренажёр-игру, ссылка: https://drive.google.com/file/d/1UU8QeX_3wjzFl1I8n2rEL-gteI2cVqEZ/view?usp=sharing Задача расписать алгоритм этой игры-тренажера более доступными словами (либо просто другими), чтобы на основе этого более простого и/или более детального описания - в дальнейшем ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Составить содержание курса по психотерапии

    Требуется контентщик И/ИЛИ маркетолог со знаниями/опытом в области психотерапии. Наша задача создать курс/серию заготовок (контента) на основе исследования о когнитивно поведенческой терапии (КПТ - CBT). [исследование пришлем в личку]. Нужен план/содержание курса, а вот сам курс уже ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Вникнуть в научную публикацию по медицине (психотерапия)

    Задача вникнуть в научную публикацию по медицинской тематике (психотерапия) и написать очень краткое ТЗ. Даже, если у Вас нет опыта в написании ТЗ - ничего страшного, поскольку ТЗ всего на ~2 страницы. Но, важный момент ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Составить план контента (психотерапия)

    Требуется контентщик И/ИЛИ маркетолог со знаниями/опытом в области психотерапии. Наша задача создать курс/серию заготовок (контента) на основе исследования о когнитивно поведенческой терапии (КПТ - CBT): https://sci-hub.st/10.1080/10503307.2011.637242 (смотрите, начиная с 5-й страницы - раздел Interventions - ...

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать ТЗ для полезных игр/тренажеров медицинской тематики

    Есть игры/тренажеры (они не развлекательные) такого характера: [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fbrainscale.net%2Fdual-n-back%2Ftraining]https://brainscale.net/dual-n-back/training[/url] Они описаны в сложном научном тексте на английском языке. Задача вникнуть в публикацию и написать ТЗ для игр.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Вникнуть в научную публикацию по медицине (психотерапия)

    Задача вникнуть в научную публикацию по медицинской тематике (психотерапия) и написать очень краткое ТЗ. Даже, если у Вас нет опыта в написании ТЗ - ничего страшного, поскольку ТЗ всего на ~2 страницы. Но, важный момент ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка сайта на Wordpress и Woocommerce

    Нужно сделать доработки по этому ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1OvoYoyOqVVlnsBEXXtxDbuEuepPNkQYwzt3dRiI-uds/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1OvoYoyOqVVlnsBEXXtxDbuEuepPNkQYwzt3dRiI-uds/edit?usp=sharing[/url] Пишите свои расценки.

    WordPressСайт на WordPressДоработка сайта на WordPressWooCommerce
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Скрипт для bitzlato, отправляющий запросы по API

    Нужно разработать скрипт, который будет отправлять запросы по API по заданной логики/сценарию и некоторые данные записывать в БД/на диск. Скрипт может быть написан на любом языке исходя из предпочтений разработчика (предварительно обсуждается). API: [url=https://bitzlato.bz/docsapi]https://bitzlato.bz/docsapi[/url] Более детальное ТЗ ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать код по готовому алгоритму (Deep Learning)

    Необходимо написать код по готовому алгоритму и натренировать модель глубокого обучения. Алгоритм: https://arxiv.org/pdf/1608.01250.pdfНа выходе должен получиться минимальный интерфейс, где можно будет указать параметры (occluded wrinkles and folds, etc.), загрузить фото, запустить обработку и далее скачать ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать голосового бота

    Необходимо написать голосового бота, который бы осуществлял звонки и отвечал по скрипту(скрипт из 5-и диалогов, примерно на 3000 символов текста).Для распознавания голоса можно использовать DeepSeech под русский язык: https://github.com/GeorgeFedoseev/DeepSpeechДля ответов - Tacotron 2 или mozilla/TTS.Пример ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Консультация по анатомии

    Нужно показать на МРТ и КТ снимках, где находится желудок, 12-п кишка,  почечная вена и почечная артерия в сагиттальном, корональном и аксиальном видах.  КТ в режиме контрастирования.  Пишите свои расценки.

    Уроки и Репетиторство3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется написание ТЗ

    Есть пример начатого ТЗ:  https://docs.google.com/document/d/1c5eIqmx4JWmVMzSsOyrmP9YO9a2kKv9KtOI-zES9LL8/edit а также серия мокапов + описание фич (в таблице).  Требуется по примеру дописать ТЗ для оставшихся разделов.  Примерный объем конечного ТЗ - 50 страниц с учетом картинок-вставок.  Делайте скидку на то, что не требуется написание ...

    Мокап
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
petneskin
Юрий 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Консультация по API Вконтакте
Понятное ТЗ. Четкие вопросы.
Спасибо за работу. Консультацию получил быстро, ответил на все дополнительные вопросы. Поставленные задачи решили.
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