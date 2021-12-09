jokolomiec

Необходимо сделать 3000 звонков по нашей базе. Тематика - продажа электронных сигарет оптом. Обзвон только по целевой базе (магазины электронных сигарет). Продукт очень хорошо идет, реакция почти всегда позитивная. По большей части это не продажи, ...
- Управление продажами11 заявокЗакрытгод назад
ТЗ доработок по дизайну: [url=https://docs.google.com/document/d/1n3dji20KzWjlt3Xsp3vwUQHleKedrjvsddIuHcGpSX0/edit]https://docs.google.com/document/d/1n3dji20KzWjlt3Xsp3vwUQHleKedrjvsddIuHcGpSX0/edit[/url] Макеты Figma: [url=https://www.figma.com/file/bdICZ3wHLCXVhphfDS1pyt/Amazon-Analytics-(CLEAN)?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/bdICZ3wHLCXVhphfDS1pyt/Amazon-Analytics-(CLEAN)?node-id=0%3A1[/url] Основное ТЗ проекта (для общего понимания): [url=https://docs.google.com/document/d/1MdCoOAj7ptBGXD22whdgyU7f2O2dDTEFkarxpDlzWfA/edit]https://docs.google.com/document/d/1MdCoOAj7ptBGXD22whdgyU7f2O2dDTEFkarxpDlzWfA/edit[/url] Пишите свои сроки и цены.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется разработка проекта на Laravel/ASP.NET/Django/Express.js (на усмотрение разработчика... в т.ч. возможны другие варианты - но предпочтение отдается этим) (фронтенд - на ReactJS/Angular). Можем рассмотреть также готовые решения. Нам требуется и бэкенд и фронтенд, но если ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработка проекта на Express.js (фронтенд - на ReactJS). Можем рассмотреть другие варианты, в т.ч. готовые решения. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1MdCoOAj7ptBGXD22whdgyU7f2O2dDTEFkarxpDlzWfA/edit# Мы рассматриваем, как сотрудничество вместе с версткой, так и отдельно бекэнд. На данный момент ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Есть проект. Кратко - это игры/тренажеры для улучшения памяти и интеллекта, а также для улучшения симптомов депрессии и тревоги. Задача стоит продумать механизмы геймификации: за какие действия и достижения сколько баллов/очков начислять и т.д. Пишите свои ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $67
В личных сообщениях все обсуждали.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $66
В личных сообщениях обсуждали все требования и условия. По ТЗ, если помните, обсуждалось 10 тыс., а за весь проект с разработкой 100 тыс. Этот milestone только для ТЗ по двум тренажерам.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $133
В личных сообщениях обсуждали все детали и описание. За ТЗ по тренажерам, если помните, договаривались 10 тыс, а за весь проект с разработкой 100 тыс. Этот milestone только для ТЗ.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт2 года назад
Есть несколько материалов на английском связанных с психотерапией, описывающих тренажёр-игру, ссылка: https://drive.google.com/file/d/1UU8QeX_3wjzFl1I8n2rEL-gteI2cVqEZ/view?usp=sharing Задача расписать алгоритм этой игры-тренажера более доступными словами (либо просто другими), чтобы на основе этого более простого и/или более детального описания - в дальнейшем ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется контентщик И/ИЛИ маркетолог со знаниями/опытом в области психотерапии. Наша задача создать курс/серию заготовок (контента) на основе исследования о когнитивно поведенческой терапии (КПТ - CBT). [исследование пришлем в личку]. Нужен план/содержание курса, а вот сам курс уже ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт2 года назад
Задача вникнуть в научную публикацию по медицинской тематике (психотерапия) и написать очень краткое ТЗ. Даже, если у Вас нет опыта в написании ТЗ - ничего страшного, поскольку ТЗ всего на ~2 страницы. Но, важный момент ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется контентщик И/ИЛИ маркетолог со знаниями/опытом в области психотерапии. Наша задача создать курс/серию заготовок (контента) на основе исследования о когнитивно поведенческой терапии (КПТ - CBT): https://sci-hub.st/10.1080/10503307.2011.637242 (смотрите, начиная с 5-й страницы - раздел Interventions - ...Управление проектами2 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть игры/тренажеры (они не развлекательные) такого характера: [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fbrainscale.net%2Fdual-n-back%2Ftraining]https://brainscale.net/dual-n-back/training[/url] Они описаны в сложном научном тексте на английском языке. Задача вникнуть в публикацию и написать ТЗ для игр.Разработка игр2 заявкиЗакрыт2 года назад
Задача вникнуть в научную публикацию по медицинской тематике (психотерапия) и написать очень краткое ТЗ. Даже, если у Вас нет опыта в написании ТЗ - ничего страшного, поскольку ТЗ всего на ~2 страницы. Но, важный момент ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно сделать доработки по этому ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1OvoYoyOqVVlnsBEXXtxDbuEuepPNkQYwzt3dRiI-uds/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1OvoYoyOqVVlnsBEXXtxDbuEuepPNkQYwzt3dRiI-uds/edit?usp=sharing[/url] Пишите свои расценки.Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Нужно разработать скрипт, который будет отправлять запросы по API по заданной логики/сценарию и некоторые данные записывать в БД/на диск. Скрипт может быть написан на любом языке исходя из предпочтений разработчика (предварительно обсуждается). API: [url=https://bitzlato.bz/docsapi]https://bitzlato.bz/docsapi[/url] Более детальное ТЗ ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо написать код по готовому алгоритму и натренировать модель глубокого обучения. Алгоритм: https://arxiv.org/pdf/1608.01250.pdfНа выходе должен получиться минимальный интерфейс, где можно будет указать параметры (occluded wrinkles and folds, etc.), загрузить фото, запустить обработку и далее скачать ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо написать голосового бота, который бы осуществлял звонки и отвечал по скрипту(скрипт из 5-и диалогов, примерно на 3000 символов текста).Для распознавания голоса можно использовать DeepSeech под русский язык: https://github.com/GeorgeFedoseev/DeepSpeechДля ответов - Tacotron 2 или mozilla/TTS.Пример ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно показать на МРТ и КТ снимках, где находится желудок, 12-п кишка, почечная вена и почечная артерия в сагиттальном, корональном и аксиальном видах. КТ в режиме контрастирования. Пишите свои расценки.Уроки и Репетиторство3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть пример начатого ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1c5eIqmx4JWmVMzSsOyrmP9YO9a2kKv9KtOI-zES9LL8/edit а также серия мокапов + описание фич (в таблице). Требуется по примеру дописать ТЗ для оставшихся разделов. Примерный объем конечного ТЗ - 50 страниц с учетом картинок-вставок. Делайте скидку на то, что не требуется написание ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад