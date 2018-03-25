Консультация по анатомии

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Нужно показать на МРТ и КТ снимках, где находится желудок, 12-п кишка, 

почечная вена и почечная артерия в сагиттальном, корональном и аксиальном видах. 

КТ в режиме контрастирования. 

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7 лет назад
jokolomiec
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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