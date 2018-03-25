Создание Landing Page сайта по подготовки к ЕГЭ

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Закрыт9 заявок189 просмотров

Требуется создать Landing Page по подготовке к ЕГЭ по истории и прочим предметам(Общество, английский и тд)

Желаемая платформа CMS - WordPress (можем рассмотреть и другие варианты, кроме сайтов-конструкторов)

Сроки выполнения от 1-2 недель до 1 месяца

Остальные подробности, обсуждаются лично 

WordPress
7 лет назад
daniil9080
Даниил 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров