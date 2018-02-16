Консультации по Web-программированию

Необходима консультация (или несколько консультаций), которая поможет разобраться в написании и понимании кода в рамках модели ООП - MVC. Хотелось бы понять и в перспективе научится создавать свои приложения в рамках данной модели.

Оплата за услуги возможна как денежными средствами, так и бартером. Готов проконсультировать по Интернет-марктеингу (продвижение и реклама сайтов), как маркетолог с 8-ми летним стажем, могу раскрыть многие секреты, которые помогут вам значительно сэкономить при продвижении своего проекта.

Того же буду ожидать и от вас. Если сможете "на пальцах" объяснить как писать свои приложения на PHP, то пишите - думаю мы сможем договорится о консультации.