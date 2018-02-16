Консультации по Web-программированию

Требуются репетиторы англ. языка (дистанционно). Оклад от 20 000 рос. руб. Учеников предоставляем, готовая база материалов. Возможна частичная занятость (не менее 10 ч./нед.), совмещение с основной работой. В нашей школе всегда рады новым специалистам и мы приглашаем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима консультация (или несколько консультаций), которая поможет разобраться в написании и понимании кода в рамках модели ООП - MVC. Хотелось бы понять и в перспективе научится создавать свои приложения в рамках данной модели.
Оплата за услуги возможна как денежными средствами, так и бартером. Готов проконсультировать по Интернет-марктеингу (продвижение и реклама сайтов), как маркетолог с 8-ми летним стажем, могу раскрыть многие секреты, которые помогут вам значительно сэкономить при продвижении своего проекта.
Того же буду ожидать и от вас. Если сможете "на пальцах" объяснить как писать свои приложения на PHP, то пишите - думаю мы сможем договорится о консультации.
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