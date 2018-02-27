Необходимо удалённое обучение по Allplan 2018

Необходима консультация (или несколько консультаций), которая поможет разобраться в написании и понимании кода в рамках модели ООП - MVC. Хотелось бы понять и в перспективе научится создавать свои приложения в рамках данной модели. Оплата за услуги ...
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Необходимо обучение с нуля, тема "Опалубка и армирование".
Обучение с использованием скайп и TeamViwer
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