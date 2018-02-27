Необходимо удалённое обучение по Allplan 2018

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Необходимо обучение с нуля, тема "Опалубка и армирование".

Обучение с использованием скайп и TeamViwer

6 лет назад
vladw
58 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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