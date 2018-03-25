Создание группы ВК, сопровождение, администрирование

  1. Биржа фриланса
  2. Уроки и Репетиторство
Закрыт21 заявка299 просмотров

Требуется с нуля создать группу ВК, дизайн, подписчики, техническое сопровождение. Группа образовательная. Контентом буду наполнять сама. Детали в личной беседе

7 лет назад
guest_15328754424441
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров