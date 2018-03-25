Возьму урок по Zennoposter

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Возьму 1-2 часа. Мои знания пока небольшие. Есть игровой сайт (AJAX). Нужно исследовать 1-2 элемента интерфейса игры и составить алгоритм для POST GET. Название и тестовый логин скину в личку. 

AJAX
7 лет назад
Wrongbee
Кирилл 
56 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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