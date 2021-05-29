Нужно сделать отправку через SMTP Joomla

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки453 просмотра

Добрый день. 

Нужно создать на хостинге почту и настроить отправку через SMTP.

JoomlaSMTP
4 года назад
Webigor
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
12 дней назад
4 года назад
$8
1 день
Быстро решил задачу, результатам доволен.
Спасибо. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

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agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
12 дней назад
4 года назад
Андрей
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад