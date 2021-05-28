Верстка и натяжка на cms по готовому макету

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок1136 просмотров

Макета еще нет. По объему работы будет такой сайт - https://sferacar.ru/

Т.е. такая же тематика и структура будет. Мне сейчас нужно понять сколько будет стоить работа такого объема.

На что обратить внимание. На сайте будет расширенный фильтр примерно как тут https://sferacar.ru/katalog-avtomobilej/nissan/serena?priority=nissan serena nc26

Нужны будут эти сервисы http://joxi.ru/Dr8YxOesJZZbEm (обратите внимание https://auc.sferacar.ru/aj)

Интересует цена за работу такого объема, время на работу и на какой cms это будет.

4 года назад
guest_1622225771565
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