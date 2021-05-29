Нужен специалист по Vue JS и PHP чтобы внести правки на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок940 просмотров

Нужен специалист по Vue JS и PHP чтобы внести правки на сайте http://katerina-accessories.ru

Пишите пришлю тз, сюда почему-то не могу вложить такие файлы

JavaScriptPHPVue.js
4 года назад
petrovbus
Петров 
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