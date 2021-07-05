Поменять дизайн на 3 статейных сайтах на wp

Есть 3 статейника на вордпрессе не совсем привлекательно выглядящих, нужно их облагородить и привести к современному виду, бюджет на сайт +- 200 долларов, наверно имеет смысл подобрать платный шаблон и его уникализировать и натянуть на сайты. Само собой главное сохранить структуру и все сео, так как сайты имеют посещаемость, смена внешнего вида должна пройти безболезненно для сайтов. Можно разработать шаблон и с нуля, если это впишется в бюджет, жду ваших предложений. Работа и оплата будет поэтапной, делаем один сайт если все ок оплачиваю и далее берем второй и так далее.