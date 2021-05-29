Загрузить фиды на сайт и разделить на категории

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Закрыт3 заявки1898 просмотров

Добрый день. Сайт агенства недвижимости. Нужно сделать парсинг фидов на сайте битрикс.

Доступы и фиды скину исполнителю.

Антибот "АНТИБОТ"

4 года назад
rus2105
Мратов 
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Евгений
 
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