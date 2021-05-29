Есть 3 статейника на вордпрессе не совсем привлекательно выглядящих, нужно их облагородить и привести к современному виду, бюджет на сайт +- 200 долларов, наверно имеет смысл подобрать платный шаблон и его уникализировать и натянуть на ...
Получить данные с сайта. node.js
Есть сайт https://app.venus.io/dashboard
Тут выводятся Supply Balance и Borrow Balance
Нужно написать скрипт на node.js который получает эти данные.
Есть API и JavaScript SDK
https://docs.venus.io/docs/venus-js#introduction
Мой телеграм https://t.me/m_kostario
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