React новая страница

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$340
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок763 просмотра

Добрый день, 

Добавить новую струницу в проект реакта. 

Подробности кандидату. 

Спасибо!

4 года назад
sfedorko
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11 лет в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

dimatutin
Дмитрий 
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4 года назад
$340
33 дня
Все прошло хорошо
всё отлично

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