Объединить 2 цикла

Добрый день.

есть календарь в нем такой вывод дат идет:

for($i = 0; $i

{

for($j = 0; $j

{

if(!empty($week[$i][$j]))

{

echo "

".$week[$i][$j]." ".$arr[$month]."

";

?>

сюда вставить из доп поля

10:00 — 12:00

";

}

else echo "

";

}

}

И есть у меня такой цикл

if( have_rows('каледнарь') ): while( have_rows('каледнарь') ): the_row(); $subfields = get_field('каледнарь'); if( $subfields ) { ?> foreach ($subfields as $spec => $value) { if ( !empty($value) ) { ?> } ?> endwhile; endif; ?>

он выводит все значения из доп поля в WP

Мне нужно чтобы это значение подставлялись в ячейки календаря в обоих циклах одинаковое количество строк.

Заранее спасибо!