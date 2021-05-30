Объединить 2 цикла

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Добрый день.

есть календарь в нем такой вывод дат идет:

for($i = 0; $i

{

for($j = 0; $j

{

if(!empty($week[$i][$j]))

{

echo "

".$week[$i][$j]." ".$arr[$month]."

";

?>

сюда вставить из доп поля

10:00 — 12:00

";

}

else echo "

";

}

}

И есть у меня такой цикл

if( have_rows('каледнарь') ):

while( have_rows('каледнарь') ): the_row();

$subfields = get_field('каледнарь');

if( $subfields ) { ?>

foreach ($subfields as $spec => $value) {

if ( !empty($value) ) { ?>

} ?>

endwhile;

endif;

?>

он выводит все значения из доп поля в WP

Мне нужно чтобы это значение подставлялись в ячейки календаря в обоих циклах одинаковое количество строк.

Заранее спасибо!

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