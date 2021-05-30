Нужно доработать сайт, в по мелочи. Также много будет доработок. https://englishgame.ru Кому интересно обращайтесь
Объединить 2 цикла
Добрый день.
есть календарь в нем такой вывод дат идет:
for($i = 0; $i
{
for($j = 0; $j
{
if(!empty($week[$i][$j]))
{
echo "
".$week[$i][$j]." ".$arr[$month]."
";
?>
сюда вставить из доп поля
10:00 — 12:00
";
}
else echo "
";
}
}
И есть у меня такой цикл
if( have_rows('каледнарь') ):
while( have_rows('каледнарь') ): the_row();
$subfields = get_field('каледнарь');
if( $subfields ) { ?>
foreach ($subfields as $spec => $value) {
if ( !empty($value) ) { ?>
} ?>
endwhile;
endif;
?>
if( have_rows('каледнарь') ):
while( have_rows('каледнарь') ): the_row();
$subfields = get_field('каледнарь');
if( $subfields ) { ?>
foreach ($subfields as $spec => $value) {
if ( !empty($value) ) { ?>
} ?>
endwhile;
endif;
?>
он выводит все значения из доп поля в WP
Мне нужно чтобы это значение подставлялись в ячейки календаря в обоих циклах одинаковое количество строк.
Заранее спасибо!
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