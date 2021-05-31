Реакт модалка

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок580 просмотров

Добрый день, 

Добавить модалку в проект реакта. 

Подробности кандидату. 

Спасибо!

4 года назад
sfedorko
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dimatutin
Дмитрий 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$150
2 дня
Escrow
Задача выполнена, спасибо!
отличный заказчик! рекомендую

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