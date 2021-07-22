СМС-оповещение на WordPress

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Завершен9 заявок2505 просмотров

Есть локальная мультивендор платформа на WordPress. На платформе взаимодействуют продавцы с покупателями. Нужно настроить смс-оповещение продавцов о заказе в их магазине в пределах данной платформы. Проще говоря, когда покупатель что-то покупает на сайте, продавец должен узнать об этом с помощью смс. 

WordPress
4 года назад
solomon7
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3 года назад

Выбранный исполнитель

AStolyarov
Алексей 
27 лет
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Был
6 месяцев назад
4 года назад
$15
1 день
Escrow
Работа выполнена профессионально. То, что другие растягивали на недели и месяцы Алексей выполнил за час. Видно, что человек владеет навыками глубинной работы с Wordpress. Рекомендую!
Адекватность и никаких нервов.

Заявки фрилансеров

AStolyarov
Алексей 
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