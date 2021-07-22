Сверстать сайт + адаптив. Макеты готовы Интеграция с амо Можно одного специалиста или двух на фронт и бэкэнд Подробности в личку
СМС-оповещение на WordPress
Есть локальная мультивендор платформа на WordPress. На платформе взаимодействуют продавцы с покупателями. Нужно настроить смс-оповещение продавцов о заказе в их магазине в пределах данной платформы. Проще говоря, когда покупатель что-то покупает на сайте, продавец должен узнать об этом с помощью смс.
Выбранный исполнитель
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