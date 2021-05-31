Разработать главную страницу по дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок502 просмотра

Сделали редизайн главной страницы, теперь необходимо переделать сайт под дизайн. Сайт на Wordpress.

Дизайн: https://www.figma.com/file/WbTeZp5dccCJzyCqrSjMaG/Untitled?node-id=0:1

Сайт: https://skindoc.kz/

Node.jsWordPress
4 года назад
akma_1810
Акмарал 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

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