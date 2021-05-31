Переписать скрипт под новые API

Добрый день,

Скрипт собирает данные с сайтов и производить замену если это необходимо.

Поменялись API на источнике и перестали работать функции в скрипте.

В скрипте применяются ОПП, надо будет потратить время, чтоб разобраться в коде.

Помогу разобраться в принципе работы скрипта, при необходимости скину видео работы скрипта.