Посадка верстки на Elementor Pro и интеграция на тему MasterStudy LMS

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки925 просмотров

Верстка состоит из 11 страниц.

Частично посажена на WP.

Срок неделя.

Для подробностей пишите в телеграм

ElementorWordPress
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