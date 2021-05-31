Есть локальная мультивендор платформа на WordPress. На платформе взаимодействуют продавцы с покупателями. Нужно настроить смс-оповещение продавцов о заказе в их магазине в пределах данной платформы. Проще говоря, когда покупатель что-то покупает на сайте, продавец должен ...
Посадка верстки на Elementor Pro и интеграция на тему MasterStudy LMS
Верстка состоит из 11 страниц.
Частично посажена на WP.
Срок неделя.
Для подробностей пишите в телеграм
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