Доработка сайта на Wix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки700 просмотров

Доработка сайта на Wix,  поправки в дизайне, подключение ботов, интеграция с Битрикс 24

Wix
4 года назад
guest_15765743416555
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад