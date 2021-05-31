Необходимо перенести готовый небольшой скрипт PHP (50 стр кода) на код Python, для быстрого чтения данных с огромной базы.
Проверка Чека
По большей части это верстка ни каких интеграций делать не нужно ! задача не сложная
ТЗ в Аттаче
1 На сайте https://skidka-plus.com в меню добавить Проверка Чеков
2 Так же должна быть страница всех Чеков
3 Для автаризованных пользователей их чеки нужно все учитывать в ЛК
4 На странице поправить работу кнопки
5 На Фронте верстка должна быть нормальной чтобы можно было загрузить фото с телефона или с планшета.
6 Поправить в админке
Все правки выполняются на тестовом стенде
Прием работы после переноса на главный сайт
Движок Самопис PHP
Готовы начать в ближайшее время
Срок выполнения 2 дня
Заявки фрилансеров
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