Проверка Чека

По большей части это верстка ни каких интеграций делать не нужно ! задача не сложная

ТЗ в Аттаче

1 На сайте https://skidka-plus.com в меню добавить Проверка Чеков

2 Так же должна быть страница всех Чеков

3 Для автаризованных пользователей их чеки нужно все учитывать в ЛК

4 На странице поправить работу кнопки

5 На Фронте верстка должна быть нормальной чтобы можно было загрузить фото с телефона или с планшета.

6 Поправить в админке

Все правки выполняются на тестовом стенде

Прием работы после переноса на главный сайт

Движок Самопис PHP

Готовы начать в ближайшее время

Срок выполнения 2 дня