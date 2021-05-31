Проверка Чека

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки590 просмотров

По большей части это верстка ни каких интеграций делать не нужно ! задача не сложная

ТЗ в Аттаче

1 На сайте https://skidka-plus.com в меню добавить Проверка Чеков

2 Так же должна быть страница всех Чеков

3 Для автаризованных пользователей их чеки нужно все учитывать в ЛК

4 На странице поправить работу кнопки

5 На Фронте верстка должна быть нормальной чтобы можно было загрузить фото с телефона или с планшета.

6 Поправить в админке

Все правки выполняются на тестовом стенде

Прием работы после переноса на главный сайт

Движок Самопис PHP

Готовы начать в ближайшее время

Срок выполнения 2 дня

PHP
4 года назад
perepelkindv_del
Денис 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад
Гегайр
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 отзывов
4 года назад