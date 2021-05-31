Создание курса по Веб-Дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки670 просмотров

Нужно создать курс из 10-15 видеороликов, на тему изучения Веб-дизайна для начинающих. Что бы после прохождения курса человек мог свободно работать с программами и эти навыки мог применить в Веб-Дизайне, в дизайне для сайтов, приложений и т.д..

(Сайт не нужен! Нужен курс по дизайну сайтов)

4 года назад
smartorama
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад