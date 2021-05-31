Создание курса по Веб-Дизайну

Нужно создать курс из 10-15 видеороликов, на тему изучения Веб-дизайна для начинающих. Что бы после прохождения курса человек мог свободно работать с программами и эти навыки мог применить в Веб-Дизайне, в дизайне для сайтов, приложений и т.д..

(Сайт не нужен! Нужен курс по дизайну сайтов)