Генерация таблиц на основе данных с БД

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Есть проект на Вордпресс, расширен профиль с помощью плагина WP-Recall.

Получаем данные от поставщика по API, записываются в БД. 

Необходимо на сайте вывести таблицы/списки div-ами с фильтрацией по этим данным.

Пример https://c2n.me/4cdtAXm

Кто может написать такой вывод и поиск по БД, жду цену/срок. 

Оптимально сделать чтобы такие блоки можно вставлять было на любые страницы через шорткод. 

WordPress
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nizimov-andrei
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