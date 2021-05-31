Генерация таблиц на основе данных с БД

Есть проект на Вордпресс, расширен профиль с помощью плагина WP-Recall.

Получаем данные от поставщика по API, записываются в БД.

Необходимо на сайте вывести таблицы/списки div-ами с фильтрацией по этим данным.

Пример https://c2n.me/4cdtAXm

Кто может написать такой вывод и поиск по БД, жду цену/срок.

Оптимально сделать чтобы такие блоки можно вставлять было на любые страницы через шорткод.